Украину предложили подключить к спутниковой программе ЕС GovSat

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что это создаст украинской стороне дополнительные условия для развития космической связи

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила подключить Украину к спутниковой программе Евросоюза GovSat для повышения ее военных и экономических возможностей. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье.

"Еврокомиссия предоставила рекомендацию полностью ассоциировать Украину с европейской спутниковой программой GovSat, поскольку оборона и космос идут рука об руку. Еврокомиссия уже полностью ассоциировала Украину с оборонными программами ЕС, теперь пора сделать то же самое для космоса. Это создаст дополнительные условия для развития космической связи на Украине и новые возможности для европейских и украинских компаний", - заявил Ренье.

По его словам, теперь Еврокомиссия должна получить от стран - членов ЕС мандат на переговоры по этой теме с Украиной.

Программа GovSat сосредоточена на развитии космической связи и мониторинге поверхности Земли. Штаб-квартира GovSat находится в Люксембурге.