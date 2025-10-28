Представитель ЕК назвала главный приоритет Еврокомиссии

Это экспроприация активов России, заявила Паула Пинью

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Экспроприация активов России остается основным приоритетом Еврокомиссии в поиске решений по вопросам военного финансирования Украины в 2026-2027 годах. Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Нашим приоритетом остаются российские активы", - сказала она, отвечая на вопрос, какие альтернативы экспроприации активов РФ рассматривает Еврокомиссия после отказа Бельгии утвердить на саммите ЕС 23 октября план "репарационного кредита". Пинью заверила, что подготовка к декабрьскому саммиту ЕС новых предложений о финансировании киевского режима ведется "в тесном взаимодействии с властями Бельгии".

Пинью фактически подтвердила, что схема "репарационного кредита" предусматривает именно экспроприацию активов РФ. "Мы готовимся сделать то, чего ранее никогда не делалось. Мы никогда не рассматривали такие меры и такие предложения, и нам еще надо решить много технических проблем", - сказала она.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью ТАСС заявил, что экспроприация российских активов по любой схеме будет воровством. Он предупредил, что ответные меры России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".