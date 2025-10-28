ВС Франции приняли на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету M51.3

Она способна нести ядерный заряд

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписала распоряжение о принятии на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Об этом говорится в коммюнике ведомства, распространенном в Париже.

"Ракеты этого типа будут размещены на четырех атомных подводных лодках класса Triomphant ВМС Франции", - отмечается в документе.

Уточняется, что распоряжение было подписано 24 октября.

В министерстве сообщили, что ракета, разработкой которой, в частности, занималась ArianeGroup, "отличается улучшенными характеристиками дальности, точности и способностью преодолевать системы противоракетной обороны". Также в ведомстве добавили, что ракеты M51.3 оснащаются новыми ядерными боеголовками TNO-2.

Об успешном проведении испытаний ракеты в ноябре 2023 года сообщил занимавший тогда пост министра вооруженных сил Себастьен Лекорню.