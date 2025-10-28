МИД Молдавии заявил о готовности документов для закрытия Русского дома

Глава дипведомства Михай Попшой объяснил, что договор не предусматривает возможность одностороннего расторжения

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. МИД и Минкультуры Молдавии подготовили все документы для выхода из межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров и закрытия Русского дома, которые будут утверждены после формирования нового правительства. Об этом рассказал в интервью телеканалу Moldova 1 вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой, который продолжит руководить министерством в новом кабмине.

"Соглашение, на основании которого центр действует, было подписано в 1998 году представителями министерств культуры двух стран. <…> Коллеги из МИД и Минкультуры подготовили все необходимые материалы для того, чтобы действие этого соглашения не продлевалось", - сказал Попшой.

Он объяснил, что договор не предусматривает возможность одностороннего расторжения. "Вероятно, на одном из первых заседаний нового правительства коллеги из Минкультуры представят уже подготовленный пакет документов, после чего правительство примет юридическое решение, затем последует голосование в парламенте и указ президента. После завершения процедуры мы уведомим российскую сторону, чтобы прекратить автоматическое продление", - отметил вице-премьер.

В феврале этого года МИД Молдавии заявил о выходе из соглашения с РФ о функционировании культурных центров, возложив на Москву ответственность за падение ряда БПЛА на территории республики. Эта новость спровоцировала акции протеста российских соотечественников в Кишиневе. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров назвал обвинения безосновательными, заявив, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов, а в Российском культурном центре остался всего один командированный сотрудник.