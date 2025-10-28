Эксперт Пивоваренко: в Европе попытаются оживить региональные модели с позицией по Украине

Говорить о четко очерченной инициативе пока рано, сообщил научный сотрудник центра средиземноморских исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Попытки восстановить в Европе региональные конфигурации с единой позицией по Украине будут, но говорить о четко очерченной инициативе пока рано. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС научный сотрудник центра средиземноморских исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Пивоваренко, комментируя предложение Венгрии создать с Чехией и Словакией альянс скептически относящихся к Украине.

"Точно будут консультации по линии центральноевропейских государств, по линии внешнеполитических служб и ведомств. Точно будет попытка оживить какие-то региональные конфигурации. Но возникновение какой-то четко очерченной инициативы - об этом говорить пока рано, ввиду большой неопределенности, связанной с американским присутствием в регионе", - отметил эксперт.

Пивоваренко заявил, что адресатом венгерской инициативы скорее была Словакия, "которая более восприимчива к альтернативным точкам зрения, альтернативам тому, что происходит в евроатлантической конъюнктуре".

Он добавил, что Чехия может выразить скептицизм, поскольку она с начала конфликта на Украине и до него проявляла достаточно лояльную евроатлантическую позицию.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Балаж Орбан заявил газете Politico о том, что Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в ЕС.