Международный солнечный альянс приветствует присоединение РФ к организации

Индия также видит перспективы сотрудничества в сфере солнечной энергетики в рамках БРИКС

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 октября. /ТАСС/. Индия приветствует присоединение России к Международному солнечному альянсу (International Solar Alliance, ISA) и видит перспективы сотрудничества в сфере солнечной энергетики в рамках БРИКС с учетом индийского председательства в группе в следующем году. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Дели генеральный директор ISA Ашиш Кханна, отвечая на вопрос ТАСС.

"В наш альянс уже входит 125 стран. Мы открыты для новых стран-участниц. С течением времени вполне возможно, что через 5-10 лет мы будем организацией наподобие ООН с более чем 190 странами", - сказал он.

"Что касается конкретно России, то мы приветствуем все страны в качестве участниц. Кстати, в связи с тем, что Индия будет председательствовать в БРИКС в следующем году, совместная работа в области солнечной энергетики может стать очень перспективной для международного рынка", - добавил Кханна.

Инициатива о создании Международного солнечного альянса была выдвинута индийским премьер-министром Нарендрой Моди в 2015 году. Его основной целью является расширение использования солнечной энергии и увеличение ее доли в мировом энергобалансе. Штаб-квартира альянса находится в Гургаоне (индийский штат Харьяна).