В Молдавии сообщили о сохранении половиной министров постов в правительстве

Приоритетом является обеспечение экономического роста и вступление в ЕС, сообщил кандидат в премьер-министры Александр Мунтяну

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Половина нынешних министров Молдавии сохранят посты в новом правительстве. Об этом сообщил кандидат в премьер-министры Александр Мунтяну, опубликовав состав кабинета министров в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Вот команда, с которой я отправлюсь в парламент, чтобы добиться вотума доверия. Нашим приоритетом является обеспечение экономического роста <…>, вступление в ЕС", - написал Мунтяну.

Минздрав предложено возглавить ректору медицинского университета Эмилю Чебану, Минюст - генеральному секретарю МВД Владиславу Кожухарю, Минкультуры - журналисту Кристиану Жардану, Минэкономики - Евгению Осмокеску, Минфин - экономисту Андриану Гаврилицэ, Минтруда - Наталье Плугару, министерство окружающей среды - госсекретарю этого ведомства Георгию Хайдеру. Пост вице-премьера по приднестровской проблематике прочат бывшему послу Молдавии на Украине Валерию Киверю. Остальные восемь членов кабинета Дорина Речана сохранят свои посты в новом правительстве.

Ранее президент Молдавии Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями перед выдвижением кандидатуры на пост премьера. Мунтяну отказались поддержать фракции Партии социалистов, Компартии и "Демократии дома". Представители блока "Альтернатива" и "Нашей партии" заявили, что выскажут свою позицию после ознакомления со списком кандидатур на посты министров. Консультации носили формальный характер, так как контролирующая парламент Партия действия и солидарности способна самостоятельно утвердить состав правительства.