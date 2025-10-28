Yle: верфь в Финляндии расторгла контракты с фирмами из-за эксплуатации украинцев

По данным издания, эстонские компании предположительно заставляли граждан Украины работать в выходные дни и по ночам

© Royal Caribbean Group/ Cover Imag via Reuters Connect

СТОКГОЛЬМ, 28 октября. /ТАСС/. Финляндское подразделение одного из крупнейших судостроительных концернов в мире Meyer Turku расторгла контракты с двумя эстонскими компаниями Bongo Marine и Hodek из-за подозрений в эксплуатации граждан Украины. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Как отмечается в публикации, эстонские компании предположительно заставляли граждан Украины работать в выходные дни и по ночам. Смены зачастую продолжались более 14 часов, работникам не платили сверхурочные. Финляндская компания разорвала с эстонскими фирмами контракты.

В начале октября агентство STT сообщало, что эстонская сеть компаний эксплуатирует украинцев и на другом объекте - в судостроительном порту Раума на юго-западе страны.