Президент Литвы назвал закрытие КПП с Белоруссией правильным решением

Пограничные пункты закрыли на неограниченный срок

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Закрытие Литвой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией является правильным решением. Об этом заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Решение о закрытии пограничных пунктов на неограниченный срок является правильным", - подчеркнул он.

Науседа считает очевидным индикатором этого последовавшие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Это очевидный индикатор того, что стало больно. Хотелось бы, чтобы болело сильнее", - утверждал литовский лидер. Какие заявления белорусского лидера имел в виду Науседа, не ясно.

Вильнюс намерен на длительный срок - период не называется - закрыть границу с Белоруссией в связи с массовым проникновением на территорию Литвы из Белоруссии метеорологических зондов с сигаретной контрабандой. С 26 октября погранслужбой был остановлен пропуск через два оставшихся КПП. Закрытие их на длительный срок находится в компетенции правительства. Вопрос кабмин рассмотрит в среду.