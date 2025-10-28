Более 70% опрошенных немцев недовольны работой Мерца

По данным исследования, это самый высокий показатель с момента его вступления в должность канцлера ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Уровень недовольства жителей Германии работой канцлера Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз, ХДС) достиг рекордных 72%. Это самый высокий показатель с момента его вступления в должность в мае, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и N-tv.

По сравнению с предыдущей неделей уровень неудовлетворенности действиями Мерца вырос на 3 процентных пункта (п.п.). Лишь 25% респондентов довольны работой главы правительства ФРГ, что на 2 п.п. меньше, чем неделю назад. Это самый низкий показатель с момента начала работы кабмина в мае. Только среди сторонников ХДС и ХСС большинство (72%) довольны работой канцлера. Избиратели остальных политических сил Германии в основном не удовлетворены деятельностью Мерца.

Низкие рейтинги правящей коалиции и канцлера обусловлены не только ведущимися в ФРГ дискуссиями из-за высказываний Мерца о миграции, но и состоянием экономики страны. Так, доля тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в Германии, выросла на 5 п.п., достигнув 66%. Число тех, кто ожидает улучшения, снизилось на 3 п.п., составив 14%. Еще 19% респондентов предполагают, что ситуация останется неизменной (на 2 п.п. меньше, чем на предыдущей неделе).

Опрос проводился с 21 по 27 октября. В нем приняли участие 2 502 человека.

14 октября канцлер ФРГ заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, в немецких городах эта проблема все еще существует, в связи с чем министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт занимается "организацией и проведением масштабных депортаций".

20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как он утверждал, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными", а в ряде немецких городов прошли акции протеста. Согласно результатам опроса Forsa, 46% немцев согласны с утверждением, что Мерц своими высказываниями "разжигает предрассудки в отношении беженцев", тогда как 52% отвергают это.