Politicki: высокий представитель Шмидт покинет Боснию и Герцеговину

БЕЛГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Нелегитимный высокий представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт в ближайшее время покинет свой пост и передаст полномочия преемнику, кандидатуру которого утвердит Совбез ООН. Об этом сообщил боснийский портал Politicki со ссылкой на дипломатические источники.

По информации портала, отставка Шмидта стала результатом скоординированной деятельности лидеров боснийских сербов и боснийских хорватов Милорада Додика и Драгана Човича. По данным источников Politicki, отъезд Шмидта может произойти "в первой половине 2026 года". По утверждениям собеседников портала, уход текущего высокого представителя не приведет к упразднению этой должности. В публикации отмечается, что преемника Шмидта утвердят путем голосования в СБ ООН, что вызывает одобрение в Вашингтоне. При этом Лондон и Берлин выступают против реализации данного плана.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории БиГ) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении представителя ФРГ Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН, в связи с чем руководство Республики Сербской, а также Россия и Китай не признают его легитимность.