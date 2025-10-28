Эфиопия запросила у России посредничество в урегулировании спора с Эритреей

Премьер-министр республики Абий Ахмед уверен, что разногласия о доступе к Красному морю удастся преодолеть мирным путем

НАЙРОБИ, 28 октября. /ТАСС/. Эфиопия запросила посредничество ряда стран, в том числе России, Евросоюза, Китая и США, для урегулирования спора с Эритреей, предметом которого выступает доступ к Красному морю. Об этом заявил эфиопский премьер-министр Абий Ахмед, выступая в парламенте.

Ахмед, слова которого приводит Agence France-Presse, сообщил, что "обсудил [вопрос] с представителями США, России, Китая, Африканского союза и ЕС <...> и убедительно попросил их о посредничестве с целью добиться надежного решения [спора с Эритреей]". Он подчеркнул, что Эфиопия "не имеет никакого желания" вступать с Эритреей в войну и выразил уверенность, что разногласия удастся преодолеть мирным путем.

Ранее в октябре в Эфиопии заявили, что Эритрея вступила в сговор с Народным фронтом освобождения Тыграя и готовится к войне. Власти Эритреи впоследствии отвергли обвинения соседней страны.

Эфиопия потеряла выход к морю в 1993 году после объявления Эритреей независимости по итогам референдума. В прошлом Эритрея была итальянской колонией, затем попала под протекторат Великобритании. В 1952 году она была включена в состав Эфиопии на правах автономии, но в 1962 году император Хайле Селассие упразднил федерацию и присоединил эту территорию к Эфиопии.