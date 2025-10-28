ВС США уничтожили в Тихом океане четыре катера с наркотиками

Ударами американские военные убили 14 наркотеррористов, один выжил, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США в ходе операции в восточной части Тихого океана уничтожили в международных водах четыре катера, которые могли использоваться для перевозки наркотиков. Как сообщил в X глава Пентагона Пит Хегсет, 14 находившихся на борту подозреваемых были убиты, еще один выжил.

"В результате трех ударов было убито 14 наркотеррористов, один выжил. Все удары были нанесены в международных водах", - указал он. Глава ведомства отметил, что в операции по спасению выжившего подозреваемого в наркотрафике также принимала участие Мексика.

"Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем [террористическая группировка] "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), и с ними будут обращаться так же", - добавил он.

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, транспортировались наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.