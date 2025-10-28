В Казахстане намерены запретить пропаганду ЛГБТ в кино и соцсетях

Закон, по словам депутата Натальи Дементьевой, направлен на заботу о моральном и психологическом состоянии детей

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Рабочая группа Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана поддержала поправку в закон, которая вводит запрет на пропаганду ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено судом) и педофилии. Об этом сообщил новостной портал zakon.kz.

По словам депутата палаты Натальи Дементьевой, поправка предусматривает запрет пропаганды в социальных сетях, кинофильмах и рекламе.

"Должен быть запрет на это. Наши дети вот так открыто в социальных сетях не должны это видеть", - приводятся в сообщении ее слова.

При этом депутат отметила, что, согласно поправке, фильмы, где есть информация о нетрадиционных отношениях, "должны корректироваться", однако, по ее мнению, их следовало бы запретить. Закон, по словам депутата, направлен на заботу о моральном и психологическом состоянии детей.

При этом об уголовной ответственности речь не идет, пояснила она.

"Потому что здесь возникнет вопрос об ущемлении прав, но, по большому счету, мы не ущемляем права, - сказала депутат. - <...> Поэтому мы не против этих граждан, нужно четко понимать, это граждане нашего общества. Это тоже казахстанцы, которые придерживаются других нетрадиционных каких-то ценностей или отношений". Запрет входит в законопроект по вопросам архивного дела. Подробности о возможных сроках его принятия в парламенте не приводятся.

В 2024 году в Казахстане создавали петицию с требованием запрета пропаганды ЛГБТ, она набрала необходимые для рассмотрения властями более 50 тыс. подписей. В августе 2024 года в Минкультуры и информации сообщали о частичном удовлетворении требований петиции и рассмотрении необходимости введения "ограничений на распространение среди детской аудитории сексуализированного контента".

С призывами запретить пропаганду ЛГБТ ранее выступали депутаты парламента Казахстана. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в марте 2025 года на заседании Национального курултая отмечал, что "многим странам десятилетия навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ" и под этой вывеской различные неправительственные фонды грубо вмешивались во внутренние дела государств. По его словам, на поверку все это оказалось воровством бюджетов, а личные капиталы различных радетелей за права и демократию не совпадают с их зарплатой.