Польша готова открыть еще два КПП на границе с Белоруссией

Речь идет о Бобровниках и Кузнице, уточнил премьер-министр республики Дональд Туск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Польские власти готовы в ноябре открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и в Кузнице. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на Форуме единства и приграничного развития в городе Белосток.

"Еще в этом году, в ноябре, мы будем готовы к открытию двух погранпереходов - в Бобровниках и в Кузнице", - рассказал Туск, трансляция выступления которого велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

Туск подчеркнул, что открытие двух КПП готовилось польским МВД в течение последних недель и было отложено в связи с ситуацией на литовско-белорусской границе. Глава польского правительства обратил внимание на то, что возобновление работы двух погранпереходов будет носить "пробный характер", они могут быть снова закрыты в случае появления угроз безопасности. Туск также уточнил, что КПП в Кузнице будет открыт лишь для пропуска легкового автотранспорта.

Еще в мае 2024 года Туск также в Белостоке пообещал жителям Подляского воеводства возобновить работу закрытого с февраля 2023 года погранперехода в Бобровниках, однако это тогда не было сделано. Польский МИД обусловил открытие КПП требованием к Минску освободить из тюрьмы журналиста Андрея Почобута.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска. По инициативе польской стороны четыре не функционируют, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. В нормальном режиме возможно движение легкового транспорта через КПП "Тересполь-Брест".