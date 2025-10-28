Президент Литвы допустил запрет транзита белорусской продукции в Калининград

Гитанас Науседа также не исключил расширение санкций против Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность введения запрета на транзит белорусской продукции по литовской территории в Калининградскую область.

"Запрет транзита [через территорию Литвы] является серьезным средством воздействия. Речь идет не о российских грузах, перевозимых в Калининградскую область, а о продукции, изготовленной в Белоруссии", - сказал он журналистам.

Науседа также указал на возможность расширения санкций против Белоруссии. "В отношении калийных удобрений действуют ограничения ЕС, однако азотных удобрений это не касается", - сказал он.

В отношении белорусской калийной отрасли действуют западные санкции. Литва остается одним из наиболее активных сторонников этих санкций. По инициативе литовской стороны был полностью остановлен транзит белорусских грузов, в частности, это коснулось транзита калийных удобрений.

Литва ранее в очередной раз закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены принять 29 октября. По ее утверждению, постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу.