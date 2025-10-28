Лукашенко заявил о готовности Белоруссии "протянуть руку" западным странам

Минск не считает себя виноватым в ухудшении отношений с Западом, отметил белорусский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не считает себя виновным в ухудшении отношений с западными странами, но "протягивает им руку".

"Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами. Но руку протягиваем. Это не рука просящего. Это рука имеющего собственное достоинство партнера, который предлагает сообща искренне работать ради мира для наших детей и внуков", - сказал он на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, сейчас к реалистичному разговору с Минском в Европе еще не готовы. "Не видят у нас переговорных позиций, которые есть у ряда других стран, вроде природных богатств. Но у нас есть здравый смысл, выдержка и еще - ресурс стратегического положения и способность быть мостом, как это было всегда, между Западом и Востоком. Я же хочу исходить из убеждения, что в интересах европейцев лежит как минимум мирное сосуществование", - сказал он. Но если это не так, если Европа этого не хочет, то дискуссию, по словам Лукашенко, придется перевести "в плоскость совсем других аргументов".