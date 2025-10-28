Армия Литвы получила инструкции по сбиванию метеозондов с контрабандой

Президент республики Гитанас Науседа отметил, что у страны есть соответствующие военные средства

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Литовские военные получили инструкции по тому, как сбивать метеорологические зонды с табачной контрабандой, проникающие в воздушное пространство Литвы. Об этом сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

"Такие средства (военные - прим. ТАСС) у нас тоже есть", - сказал он. Глава государства признал, что "существуют определенные ограничения" по применению оружия в мирное время. "Однако армия к этому готова, ей переданы соответствующие инструкции", - сказал Науседа.

Ранее он и премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляли о том, что республика намерена применить против нарушающих границу воздушных объектов "кинетические средства", однако на просьбы СМИ уточнить, что под этим имеется в виду, отвечали отказом.

Литва ранее в очередной раз закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Ругинене сообщила журналистам, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены принять 29 октября. По ее утверждению, инциденты с проникновением на территорию Литвы метеозондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение властей соседней страны "мелким".