В Белоруссии вопрос транзита товаров через ЕС не считают критичным для выживания

Министр иностранных дел республики Максим Рыженков отметил, что страна научилась жить в условиях постоянных ограничений за годы санкций

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Транзит товаров через Евросоюз перестал быть критичным для выживания Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Для нас вопрос транзита [товаров] через Европейский союз уже, к сожалению, не является очень чем-то критичным для нашего выживания", - сказал он.

По словам главы дипведомства, Белоруссия за годы санкций научилась жить в условиях постоянных ограничений.