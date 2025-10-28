Трамп заявил о "небольшом конфликте" США и Японии в прошлом

Американский лидер отметил, что после "ужасного события" страны являются самыми близкими друзьями

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал военное противостояние США и Японии как "небольшой конфликт" и отметил, что после "ужасного события" страны являются самыми близкими друзьями.

"Это удивительно, что с Японией у нас был небольшой конфликт, о котором вы могли слышать, и после такого ужасного события две страны являются самыми близкими друзьями и партнерами", - заявил Трамп в ходе выступления в Токио на встрече с представителями деловых кругов США и Японии. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам президента, США и Япония вместе привержены "свободе и демократии".

Трамп прибыл с визитом в Японию 27 октября.