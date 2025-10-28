НСГ Гагаузии намерено сформировать временный ЦИК для избрания парламента

Депутат Георгий Лейчу сообщил, что временная комиссия, как ожидается, будет состоять из девяти членов

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Народное собрание Гагаузии (НСГ) рассмотрит возможность создания временной Центральной избирательной комиссии (ЦИК), чтобы провести выборы парламента автономии. Об этом сообщил журналистам депутат НСГ Георгий Лейчу.

"Депутаты рассмотрят законопроект о временных мерах для проведения выборов в НСГ, которые касаются и формирования ЦИК. Наш закон нужен для того, чтобы люди Гагаузии могли реализовать свое право участвовать в выборах, и чтобы органы власти работали без перерыва", - сказал Лейчу. По его словам, временная ЦИК, как ожидается, будет состоять из девяти членов. Трех из них назначит НСГ, трех - глава Гагаузии вместе с исполнительным комитетом, а еще трех - суд города Комрат. Законопроект будет вынесен на рассмотрение местного парламента после того, как пройдет оценку профильной комиссии НСГ.

В августе 2025 года НСГ отложило принятие решения о дате очередных выборов нового состава до прояснения юридических вопросов. По словам спикера парламента Дмитрия Константинова, проблема заключается в том, что законодательство предусматривает утверждение итогов выборов в Гагаузии Апелляционной палатой Комрата, которую недавно ликвидировали власти Молдавии, не предложив альтернативы. НСГ просило парламент Молдавии вмешаться и восстановить судебную инстанцию, такое обращение было и к президенту Майе Санду, но никакой реакции из Кишинева так и не последовало. Кроме того, остается неопределенность в вопросе, с какой даты начинать отсчет полномочий нынешнего состава НСГ (седьмого созыва).

Согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. Первое заседание началось 12 ноября 2021 года, однако оно растянулось почти на три месяца, до февраля 2022 года, так как депутаты смогли выбрать спикера парламента лишь с 15-й попытки. За это время они не принимали никаких решений, и теперь юристы спорят, начинать отсчет с ноября 2021 или февраля 2022 года.