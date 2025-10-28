Белоруссия призвала западных соседей к диалогу по вопросу безопасности границ

Министр иностранных дел республики Максим Рыженков отметил, что только совместными усилиями безопасные границы станут реальностью

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии считает, что только диалог и совместные усилия позволят обеспечить безопасность на границах республики со странами Европейского союза. Об этом заявил глава ведомства Максим Рыженков.

"Любой диалог превращает вызовы в возможности. Но только вместе мы можем сделать его эффективным. И только совместными усилиями безопасные границы станут реальностью", - сказал он в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, Белоруссия от такого подхода никогда не отказывалась. "Мы считаем, что нерешаемых вопросов нет", - отметил глава ведомства, добавив, что для этого необходима политическая воля с обеих сторон.