В Южной Корее могут подарить Трампу копию средневековой короны

Президент США посетит республику 29-30 октября, где примет участие в мероприятиях по линии АТЭС

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Республики Корея (РК) могут подарить президенту США Дональду Трампу во время его государственного визита позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

"Мы рассматриваем в качестве подарка специально изготовленную позолоченную копию", - сказал сотрудник офиса президента. Трамп нанесет визит 29-30 октября в Республику Корея, где примет участие в мероприятиях по линии АТЭС. 29 октября ожидается его встреча с президентом РК Ли Чжэ Мёном, 30 октября - с председателем КНР Си Цзиньпином. Южнокорейские издания отмечают, что такой подарок соответствует эстетическим предпочтениям американского президента.

Город Кёнджу, где пройдет саммит АТЭС в 2025 году, был столицей древнего корейского государства Силла (57 год до нашей эры - 935 год нашей эры). Некоторые из корон хранятся в музее в Кёнджу.

Предполагается, что Трамп пропустит сам саммит АТЭС, который пройдет 31 октября - 1 ноября. В последнее время южнокорейские СМИ и эксперты обсуждали возможность его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на межкорейской границе.