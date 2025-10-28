Претендент на пост в Пентагоне выступил против договора о неразмещении оружия в космосе

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Кандидат на должность помощника американского военного министра Марк Беркоуитц не поддерживает проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, предлагаемый Россией и Китаем. Беркоуитц, выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника главы Пентагона по космической политике, подтвердил это на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"Дипломатия, конечно, является инструментом защиты и продвижения интересов США, и для меня было бы неосмотрительно исключать какие-либо варианты действий, которые могут привести к укреплению национальной безопасности. Тем не менее я выступаю против Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве и скептически отношусь к контролю над вооружениями применительно к космосу", - говорится в письменных ответах Беркоуитца на вопросы законодателей, подготовленных к слушаниям. При этом претендент на пост помощника военного министра отмечает, что любые соглашения о контроле над вооружениями в космосе должны быть эффективными и проверяемыми.

Беркоуитц также уточнил, что в случае утверждения его кандидатуры будет считать приоритетом планы развертывания новой системы противоракетной обороны (ПРО) США Golden Dome. "Если моя кандидатура будет утверждена, то я сделаю своим приоритетом развитие и поддержание всеобъемлющей национальной системы противоракетной обороны нового поколения, сдерживание любого иностранного нападения на США, защиту граждан и критической инфраструктуры при помощи таких вооружений, защиту американского потенциала ответного удара", - заявляет Беркоуитц.

По его утверждению, Соединенным Штатам нужна "всеобъемлющая национальная система ПРО следующего поколения", призванная перехватывать баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты и отражать "другие угрозы с воздуха передового характера".

Американский лидер сообщил 20 мая, что США приняли решение относительно архитектуры системы Golden Dome, и объявил о выделении средств на нее. По мнению Трампа, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет. Вашингтонская администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд.

Реакция Москвы и Пекина

Как подчеркивается в принятом 8 мая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина совместном заявлении, американская программа Golden Dome носит "глубоко дестабилизирующий характер". Этот проект США предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", поясняется в документе.

Прежде всего это означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности, указывают Россия и Китай. Кроме того, заявляют стороны, указанный проект придает дополнительный импульс дальнейшему развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение.

Ситуация усугубляется тем, что программа предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства, предупредили Москва и Пекин.