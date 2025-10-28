Спикер Палаты представителей США не видит возможности третьего срока Трампа

С точки зрения Майка Джонсона, американский лидер просто "занимается троллингом" политических оппонентов в лице демократов, когда рассуждает о возможности дальнейшего пребывания в Белом доме

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не усматривает возможности третьего срока пребывания Дональда Трампа на посту американского президента.

"Я не вижу для этого способа", - заявил Джонсон на пресс-конференции, комментируя высказывания Трампа, который ранее фактически в очередной раз допустил возможность добиваться избрания главой государства на третий срок. Кроме того, о таких перспективах на днях заявил бывший ключевой политстратег президента Стив Бэннон.

"Ну, существует 22-я поправка [к Конституции США, ограничивающая пребывание президента в должности двумя сроками]", - сказал Джонсон, представляющий, как и Трамп, Республиканскую партию. "Думаю, президент знает об ограничениях, налагаемых конституцией, и мы с ним говорили [об этом]", - отметил законодатель, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост. "Я не вижу способа внести поправку в конституцию [об отмене ограничений на пребывание на посту президента]", - подчеркнул Джонсон. "На то, чтобы этого добиться, как вы все знаете, уходит порядка 10 лет", - полагает спикер нижней палаты Конгресса. С его точки зрения, Трамп просто "занимается троллингом" политических оппонентов в лице демократов, когда рассуждает о возможности дальнейшего пребывания в Белом доме.

22-я поправка к Конституции США была принята в 1951 году. Трамп одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от правящей Демократической партии Камале Харрис. В первый раз Трамп занимал пост главы американской администрации в 2017-2021 годах. Выборы 2016 года ему проиграла кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.