МИД Белоруссии назвал условия возвращения к диалогу с ЕС

Это уважение властей в Минске и возвращение со стороны Евросоюза всех имевшихся ранее механизмов в области противодействия нелегальной миграции

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Белорусская сторона готова вернуться к диалогу с Европейским союзом, но при выполнении ряда условий. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

"Это уважение к той власти, которая уважается белорусским народом и обладает всей полнотой власти. И которая может принимать решения и добиваться их последующей реализации", - сказал он в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, другим немаловажным фактором для восстановления диалога является возвращение со стороны Евросоюза всех имевшихся ранее механизмов в области противодействия нелегальной миграции. "Наши соседи расторгли все соглашения о сотрудничестве - между пограничниками, таможенниками, по вопросам беженцев, между полицейскими службами", - пояснил министр.

Рыженков также подчеркнул, что обязательным условием является снятие ограничений с Белоруссии.