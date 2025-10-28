Аэропорт базы США Гуантанамо закрыли из-за урагана "Мелисса" до 2 ноября

Неконтролируемые диспетчерами полеты в районе закрытого аэродрома запрещены для любых типов самолетов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Аэропорт американской базы Гуантанамо на Кубе закрыли на прием и отправку самолетов до 2 ноября из-за урагана "Мелисса", бушующего в Карибском море. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

"Аэродром закрыт из-за урагана, неконтролируемые диспетчерами полеты в районе закрытого аэродрома запрещены для любых типов воздушных судов", - сказал собеседник агентства. По его словам, запрет действует до конца суток 2 ноября.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. сотрудников военного министерства США, родственников военных, а также подрядчиков были эвакуированы с военно-морской базы США в Гуантанамо на Кубе в прошедшие выходные в связи с приближающимся ураганом. По данным газеты The New York Times, покинувших Гуантанамо временно разместили на базе ВМС в Пенсаколе (штат Флорида). Там они будут оставаться в ближайшие две недели.

Ранее, как сообщали ТАСС представители диспетчерских служб, из-за погодных условий закрылось для полетов воздушное пространство Ямайки и Каймановых островов. Согласно информации национального центра США по наблюдению за ураганами, "Мелисса" движется со скоростью 4 км/ч и днем по московскому времени ураган находился в 215 км к юго-западу от столицы островного государства - Кингстона. По данным синоптиков, максимальная скорость ветра в пределах урагана усилилась с 72,2 м/с до 78,2 м/с. Специалисты ожидают, что "Мелисса" принесет на Ямайку опасные для жизни ветры катастрофической силы и станет причиной наводнений.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, которые озвучили ТАСС, в ближайшие часы "Мелисса" серьезным образом не ослабнет. "Сегодня в 06:00 мск в зоне урагана фиксировался ветер со скоростью 75 м/с и порывами до 82 м/с, в среду, 29 октября, в 03:00 мск скорость ветра прогнозируется 60 м/с, а порывы - 72 м/с", - сказал собеседник агентства.

Министерство здравоохранения и благополучия Ямайки сообщило о том, что в результате стихии погибли минимум три человека.