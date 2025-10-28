Эйсмонт: "Орешник" поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре

Создание условий для размещения ракетного комплекса в республике заканчивается, сообщила пресс-секретарь президента

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

"Создание условий для размещения "Орешника" в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны", - сказала она.