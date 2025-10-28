К делу о лишении гражданства Литвы фигуристки Дробязко вернутся 26 ноября

Его спортсменке предоставили за особые заслуги перед страной

Маргарита Дробязко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Региональный административный суд Литвы в конце ноября возобновит слушания дела о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, которое было предоставлено ей именным декретом президента Гитанаса Науседы за особые заслуги перед Литвой. Об этом говорится в сообщении судебной инстанции для СМИ.

"Дело будет рассматриваться на публичном заседании в рамках упрощенного производства 26 ноября", - отмечается в сообщении.

Конституционный суд Литвы 9 октября постановил, что президент Литвы не нарушил конституцию, лишив фигуристку гражданства. Коллизия была связана с тем, имел ли право глава государства лишать Дробязко гражданства, которое было предоставлено ей в порядке исключения его же именным декретом. В конституции ничего не говорится о процедуре лишения таких лиц литовского гражданства. О праве президента на это указано лишь в законе о гражданстве.

Власти утверждали, что литовским гражданством Дробязко угрожает нацбезопасности страны. Как отметила адвокат фигуристки Сандра Понелене, необходимо, чтобы административный суд рассмотрел вопрос о том, должным ли образом был применен закон о гражданстве. По ее словам, надо понять, были ли выступления Дробязко, ее танцы на льду "какой-то политической поддержкой России, угрозой интересам Литвы". Как напомнила Понелене, департамент госбезопасности Литвы, изучив вопрос, в действиях Дробязко никаких угроз не усмотрел.