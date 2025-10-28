AP: США пытались завербовать пилота Мадуро

По данным агентства, ему предлагали посадить самолет с президентом Венесуэлы в Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике или на американской базе Гуантанамо

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты вели работу по вербовке одного из пилотов самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, в апреле 2024 года американские власти получили от информатора в Доминиканской Республике данные, которые впоследствии вывели спецслужбы на одного из пилотов Мадуро. Ему было предложено направить самолет в одно из мест, где американские власти могли бы его задержать. В частности, пилоту предлагалось посадить самолет с венесуэльским лидером в Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике или на американской базе Гуантанамо на Кубе, сообщает агентство. В обмен на это, по данным AP, представители США обещали сделать пилота "очень богатым и любимым миллионами соотечественников".

Как говорится в материале, пилот несколько раз списывался с агентом американских властей в мессенджере. Последнюю попытку склонить его к сотрудничеству США предприняли в сентябре, после чего он заблокировал номер, с которого ему писали.

Ранее директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил мнение, что жесткая политика США в отношении Венесуэлы не имеет ничего общего с борьбой с наркокартелями, а Вашингтон на самом деле хочет получить доступ к нефти в республике.

Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере 9 скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщили, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.