Украинский министр Улютин: до 6 млн граждан Украины находятся за границей

Речь идет о тех, кто выезжал в течение последних лет, указал политик

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что до 6 млн граждан страны пребывают за пределами Украины.

"Те, кто выезжал в течение последних лет, их примерно 5-6 млн людей", - сказал он на видео, которое опубликовало украинское издание "Новости. Live" в своем Telegram-канале.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины, на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек. В 2012 году, когда коэффициент рождаемости достиг в стране локального максимума, он составил лишь 1,53. В этой ситуации демографы считают острой необходимостью "мощную иммиграцию", в том числе возвращение выехавших за рубеж украинцев.