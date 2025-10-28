ЛДПМ: Санду перекладывает ответственность за кризис в Молдавии на новый кабмин

В заявлении партии говорится, что "мандат будущего правительства изначально будет слабым, без долгосрочного видения и преемственности"

Президент Республики Молдова Майя Санду © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Правящая Партия действия и солидарности (ПДС) пытается переложить ответственность за кризис, в который она ввергла Молдавию, на "технократическое правительство" Александра Мунтяну, выдвинутого на пост главы правительства президентом Майей Санду. Об этом говорится в заявлении проевропейской Либерально-демократической партии (ЛДПМ), который руководит экс-премьер Владимир Филат. Именно он дал старт политической карьере Санду, а теперь жестко ее критикует, обвиняя в провальном управлении страной.

"Когда партия, получившая доверие народа, отказывается управлять собственными силами и делегирует власть технократам или "надполитическим" фигурам, возникает опасный разрыв между волей избирателей и реальным актом управления. Отказ ПДС взять на себя руководство страной, несмотря на выраженный мандат избирателей, является сигналом возможного демократического кризиса", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что "мандат будущего правительства изначально будет слабым, без долгосрочного видения и преемственности. Это неуважение к гражданам и доказательство того, что ПДС переоценила свои возможности, введя избирателей в заблуждение ложным обещанием, будто располагает готовыми решениями и компетентными кадрами для управления страной".

ЛДПМ предупредила, что правительство Мунтяну "не может рассчитывать на традиционные 100 дней адаптации" и лишено права ссылаться на "тяжелое наследие", поскольку принимает власть не от другой политической силы, а фактически от той же ПДС,

Ранее президент Санду провела консультации с парламентскими фракциями перед выдвижением кандидатуры на пост премьера. Мунтяну отказались поддержать фракции Партии социалистов, Компартии и "Демократии дома". Представители блока "Альтернатива" и "Нашей партии" заявили, что выскажут свою позицию после ознакомления со списком кандидатур на посты министров. Консультации носили формальный характер, так как контролирующая парламент ПДС способна самостоятельно утвердить состав правительства.