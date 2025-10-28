ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

ЛДПМ: Санду перекладывает ответственность за кризис в Молдавии на новый кабмин

В заявлении партии говорится, что "мандат будущего правительства изначально будет слабым, без долгосрочного видения и преемственности"
Редакция сайта ТАСС
17:33

Президент Республики Молдова Майя Санду

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Правящая Партия действия и солидарности (ПДС) пытается переложить ответственность за кризис, в который она ввергла Молдавию, на "технократическое правительство" Александра Мунтяну, выдвинутого на пост главы правительства президентом Майей Санду. Об этом говорится в заявлении проевропейской Либерально-демократической партии (ЛДПМ), который руководит экс-премьер Владимир Филат. Именно он дал старт политической карьере Санду, а теперь жестко ее критикует, обвиняя в провальном управлении страной.

"Когда партия, получившая доверие народа, отказывается управлять собственными силами и делегирует власть технократам или "надполитическим" фигурам, возникает опасный разрыв между волей избирателей и реальным актом управления. Отказ ПДС взять на себя руководство страной, несмотря на выраженный мандат избирателей, является сигналом возможного демократического кризиса", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что "мандат будущего правительства изначально будет слабым, без долгосрочного видения и преемственности. Это неуважение к гражданам и доказательство того, что ПДС переоценила свои возможности, введя избирателей в заблуждение ложным обещанием, будто располагает готовыми решениями и компетентными кадрами для управления страной".

ЛДПМ предупредила, что правительство Мунтяну "не может рассчитывать на традиционные 100 дней адаптации" и лишено права ссылаться на "тяжелое наследие", поскольку принимает власть не от другой политической силы, а фактически от той же ПДС,

Ранее президент Санду провела консультации с парламентскими фракциями перед выдвижением кандидатуры на пост премьера. Мунтяну отказались поддержать фракции Партии социалистов, Компартии и "Демократии дома". Представители блока "Альтернатива" и "Нашей партии" заявили, что выскажут свою позицию после ознакомления со списком кандидатур на посты министров. Консультации носили формальный характер, так как контролирующая парламент ПДС способна самостоятельно утвердить состав правительства. 

МолдавияСанду, Майя