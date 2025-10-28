США лишили въездной визы лауреата Нобелевской премии по литературе Шойинку

Писатель предположил, что причиной могли стать его высказывания о президенте США Дональде Трампе, которого он назвал "белолицым Иди Амином", имея в виду угандийского диктатора

ХАРАРЕ, 28 октября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по литературе Воле Шойинка из Нигерии лишен въездной визы в США. Он получил письмо из генконсульства США в Лагосе, в котором ему предложено явиться в консульство для аннулирования визы, уже проставленной в паспорте, сообщил нигерийский портал The Cable со ссылкой на выступление Шойинки на пресс-конференции в Лагосе.

Писателю сообщили, что "после выдачи визы поступила дополнительная информация".

Шойинка предположил, что причиной могли стать его высказывания о президенте США Дональде Трампе, которого он назвал "белолицым Иди Амином", имея в виду угандийского диктатора, занимавшего пост президента в 1971-1979 годы.

"Я написал немало пьес об Иди Амине, - цитирует портал Шойинку. - Возможно, настало время, чтобы я написал пьесу о Дональде Трампе. Литературный комплимент. Может, тогда он передумает и восстановит мою визу".