Мирзиёев встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе

госсекретаря США Кристофер Ландау и спецпосланник президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор ранее посетили Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет встречу на следующей неделе в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау по итогам визита в Узбекистан, передает агентство Reuters.

Ландау после встреч с официальными лицами Узбекистана сообщил, что Мирзиёев встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе, пишет агентство.

Ландау и спецпосланник Трампа по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор ранее посетили Узбекистан, где провели встречи с президентом республики, главой президентской администрации, министром иностранных дел и другими официальными лицами.

Как сообщалось ранее, саммит в формате "C5+1" (пять стран Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США) с участием лидеров стран Центральной Азии и Трампа планируется провести 6 ноября.