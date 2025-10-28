Rheinmetall: ВМС ФРГ могут в 2029 году получить новый лазер для борьбы с БПЛА

Система может применяться для нейтрализации беспилотников и других небольших целей, торпедных катеров, управляемых ракет на близком расстоянии, сообщили в концерне

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Концерн Rheinmetall и германское подразделение европейской оборонной компании MBDA завершили фазу тестирования новой лазерной системы и передали ее для дальнейших испытаний в военно-техническое ведомство по вопросам оружия и боеприпасов (WTD 91) в Меппене. Ожидается, что она будет готова для поставок ВМС ФРГ с 2029 года, говорится в пресс-релизе Rheinmetall.

"Боеспособная система лазерного оружия может быть доступна германским ВМС с 2029 года, тем самым она станет выгодным по цене и эффективным дополнением к обычным управляемым ракетам", - говорится в нем.

Так называемый "лазерный демонстратор" в течение года проходил испытания на борту фрегата Sachsen ("Саксония"). Новая система, как утверждает Rheinmetall, может применяться для нейтрализации беспилотников и других небольших целей, торпедных катеров, управляемых ракет на близком расстоянии. В дальнейшем систему при условии ее усовершенствования могут использовать для разрушения сверхзвуковых ракет, минометных и артиллерийских снарядов, говорится в пресс-релизе.

Rheinmetall и MBDA с 2019 года сотрудничают по вопросам разработки лазерных систем.