Каллас заявила о непредсказуемости США после прихода Трампа

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности считает, что к этому нужно привыкнуть

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Magali Cohen / Hans Lucas via Reuters Connect

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Позиция Вашингтона по различным вопросам международной политики характеризуется непредсказуемостью после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью британскому журналу The Economist.

"Америка остается нашим крупнейшим союзником. Мы работаем с ними ежедневно. Конечно, мы не со всем соглашаемся. Предсказуемости, которая была у нас раньше, теперь нет. К этому нужно привыкнуть", - сказала она.