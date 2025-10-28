В Абхазии будут утилизировать изъятое майнинг-оборудование

Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба сказал, что на складе Госстандарта хранится более 4 тыс. аппаратов

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 28 октября. /ТАСС/. Парламент Абхазии принял законопроект, позволяющий утилизировать изъятое у населения оборудование для добычи криптовалюты.

Майнинг криптовалюты запрещен в Абхазии, поскольку этот вид деятельности приводит к энергодефициту. Запрет действует до конца 2026 года.

"Согласно принятому законопроекту судебные исполнители после вступления в силу судебного решения о конфискации аппаратов для добычи криптовалюты могут утилизировать и уничтожать их", - пояснил представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба.

Он отметил, что изменения в КоАП, внесенные в 2024 году, предусматривают конфискацию аппаратов для добычи криптовалюты в случае подключения к сетям единого оператора, но не был расписан механизм их уничтожения. По словам Шамбы, конфискованные аппараты обращаются в госсобственность, но это тот вид имущества, который запрещен в гражданском обороте и не может быть реализован на территории Абхазии, и средства не могут поступать в бюджет.

Шамба сказал, что на складе Госстандарта хранится более 4 тыс. аппаратов, около половины из них изъято у граждан после вступления в силу закона о конфискации по решению суда.