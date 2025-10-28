В Нидерландах пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента

Предварительные итоги голосования планируется подвести к концу дня 29 октября

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 29 октября. /ТАСС/. Досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента) состоятся в Нидерландах в среду, 29 октября. Согласно конституции королевства, голосование пройдет в течение одного дня. Двери более 9 тыс. избирательных участков откроются в 07:30 по местному времени (09:30 мск), голосование будет продолжаться до 21:00 (23:00 мск). За рубежом, как отмечают нидерландские СМИ, для участия в голосовании зарегистрировались порядка 135 тыс. подданных Нидерландов - это рекордное число, которое на четверть превышает показатель предыдущих парламентских выборов 2023 года.

Предварительные итоги голосования планируется подвести к концу дня среды. Официальные результаты объявят, согласно существующей практике, на следующий день.

Соотношение сил

Согласно предвыборным опросам, ни одна партия не сможет в одиночку получить большинство мест, необходимое для формирования правительства (76 из 150 мандатов). Разрыв в уровне поддержки между ключевыми политическими силами минимален. Таким образом, как минимум четыре партии имеют шансы выйти в лидеры на выборах: крайне правая Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, крупнейший оппозиционный блок "зеленых левых" и Партии труда, христианские демократы, а также проевропейское движение "Демократы - 66".

По данным исследования Peilingwijzer, обобщившего результаты последних опросов социологических институтов Ipsos и Verian, Партия свободы сохраняет первенство - ей прогнозируют от 25 до 31 мандата, за ней с минимальным отрывом следует "зелено-левый" блок (22-26 мест). "Демократы - 66" наберут, согласно опросам, порядка 19-23 мест, немного опередив христианских демократов (18-22 мандата). Входящая в правящую коалицию праволиберальная Народная партия за свободу и демократию демонстрирует небольшое укрепление позиций (14-18 мест, +2 мандата) после выступления ее лидера Дилан Йешильгёз на теледебатах, организованных телеканалом SBS. Тем не менее ее рейтинги все еще значительно ниже уровня выборов 2023 года.

При этом большинство голландских избирателей пока не определились с выбором. Лишь 18% заявили, что точно знают, за кого будут голосовать, тогда как 69% колеблются, а 13% вовсе не имеют представления о кандидатах. На этом фоне финальные теледебаты, организуемые вещательной корпорацией NOS 28 октября, могут в последний момент оказать решающее влияние на выбор голосующих.

Политический кризис

К проведению досрочных выборов в королевстве привел кризис власти последних месяцев. Правящая коалиция Нидерландов столкнулась с проблемами в начале июня, когда лидер Партии свободы Герт Вилдерс объявил о выходе своих однопартийцев из состава правительства на фоне отсутствия поддержки представленного им плана ужесточения миграционной политики. Выход крайне правых, получивших наибольшее число мандатов по итогам прошлых парламентских выборов, фактически привел к распаду коалиции и правительственному кризису. Вскоре премьер-министр Дик Схоф сообщил об отставке своего кабинета. Король Нидерландов Виллем-Александер принял отставку министров, представлявших Партию свободы, однако попросил премьера и остальных членов кабмина продолжать работу до формирования нового кабинета, которое начнется после досрочных выборов. С тех пор правительство носит характер временного.

В конце августа положение усугубилось из-за отсутствия консенсуса между членами кабмина по вопросу введения санкций против Израиля на фоне его военной операции в секторе Газа и сложившейся там тяжелой гуманитарной ситуации. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Каспар Велдкамп (партия "Новый общественный договор") находился под сильным давлением парламентской оппозиции, требовавшей от него занять более жесткую позицию в отношении Израиля. Кроме того, по всей стране регулярно проходили массовые пропалестинские демонстрации, участники которых призывали власти королевства усилить давление на еврейское государство.

22 августа после многочасового обсуждения ситуации в Газе, которое так и не привело к согласию, Велдкамп объявил о своей отставке. Его полномочия временно были возложены на исполняющего обязанности министра обороны Рубена Брекелманса. В знак солидарности вслед за Велдкампом в тот же день подали в отставку все его однопартийцы, входившие в состав кабинета, - еще четыре исполняющих обязанности министра и четыре статс-секретаря. Фактически коалиция окончательно распалась: управление страной до выборов осталось в руках лишь двух партий - Народной партии за свободу и демократию и "Гражданско-фермерского движения", суммарно располагающих 32 из 150 мест в парламенте.

Будущая коалиция

Нидерландские политологи прогнозируют, что по итогам голосования расклад сил в парламенте существенно изменится: либеральные партии, входившие в состав прежней правящей коалиции, утратят лидерские позиции, полностью уступив их правым силам. Вместе с тем, ни одна из партий, вероятно, не сможет в одиночку сформировать правительство, поэтому за выборами могут последовать переговоры о формировании новой коалиции.

Наиболее вероятным коалиционным партнером партии Вилдерса, лидирующей в опросах, эксперты называют молодую правую партию "Правильный ответ", более известную как JA21 и сформированную бывшими членами правопопулистской силы "Форум за демократию" в 2020 году. Но даже вместе эти политические силы вряд ли смогут получить парламентское большинство.

Таким образом, Партии свободы, вероятно, придется искать как минимум еще одного союзника среди других политических движений, которые пройдут в парламент. При этом находящиеся сейчас у власти либеральные силы, а также оппозиционный левый блок, как отмечают нидерландские СМИ, исключают возможность создания коалиции с Вилдерсом. Это означает, что формирование нового правительства в Нидерландах может оказаться сложным и затяжным процессом, потребующим компромиссов между несколькими партиями.