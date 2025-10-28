Правительство Молдавии хочет завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году

Кандидат на пост премьер-министра республики Александр Мунтяну также заявил, что его кабинет намерен модернизировать энергетику и инфраструктуры страны

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Александр Мунтяну представил программу своего кабинета "ЕС, мир, развитие", в которой главной целью названы завершение переговоров о вступлении в Европейский союз к 2028 году, а также модернизация энергетики и инфраструктуры страны.

"Цель - завершить переговоры с Европейским союзом до 2028 года и привести законодательство в соответствие со всеми действующими правилами ЕС", - отмечается в документе. Авторы программы пообещали обеспечить рост экономики на €1,9 млрд, поддержать около 25 тыс. предприятий, увеличить экспорт до 50% ВВП. В энергетике намечена "диверсификация поставок, запуск новых мощностей, повышение доли возобновляемой энергии до 30%". Правительство планирует отремонтировать до 3 тыс. километров дорог, построить объездную дорогу вокруг Кишинева к 2030 году, а также четыре новых моста через Прут, которые свяжут страну с Румынией. На железной дороге планируется запуск колеи европейского стандарта от Румынии до Кишинева и ее электрификация.

Жителям Приднестровья обещано предоставление "недискриминационного доступа к качественным государственным услугам по всему спектру потребностей - от социальных и гуманитарных до образовательных и энергетических".

Ранее Мунтяну представил состав кабмина, в котором половина прежних министров сохранит свои посты. В их числе руководители ключевых ведомства - МИД, МВД, министерств обороны, образования, инфраструктуры и регионального развития, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Президент Майя Санду перед выдвижением кандидатуры Мунтяну на пост главы правительства провела консультации с парламентскими фракциями. Новый кабинет уже отказались поддержать фракции Партии социалистов, Компартии и "Демократии дома". Представители блока "Альтернатива" и "Нашей партии" заявили, что выскажут свою позицию после ознакомления со списком кандидатур на посты министров. Консультации носили формальный характер, поскольку контролирующая парламент правящая Партия действия и солидарности способна самостоятельно утвердить состав правительства.