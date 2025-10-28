Посол Веласкес: бизнес-форум РФ и Венесуэлы укрепляет сотрудничество двух стран

В форуме принимает участие "такое большое количество российских предпринимателей, которое может удивить любую часть мира, сомневающуюся в развитии российско-венесуэльских отношений", отметил дипломат

КАРАКАС, 29 октября. /ТАСС/. Первый бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры", который проходит в Каракасе, укрепляет экономическое сотрудничество двух стран на основе достигнутых политических решений. Об этом заявил корреспонденту ТАСС посол Боливарианской Республики в России Хесус Саласар Веласкес.

"Обе страны укрепляют договоренности на политическом уровне, достигнутые президентами наших стран, углубляют узы дружбы и братства, а также развитие наших экономик", - подчеркнул Саласар Веласкес.

По его словам, в работе форума принимает участие "такое большое количество российских предпринимателей, которое может удивить любую часть мира, сомневающуюся в развитии российско-венесуэльских отношений". "Наши отношения успешно развиваются, и мы победим", - подчеркнул венесуэльский дипломат.

Первый бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры" с участием более 500 предпринимателей открылся 28 октября в Каракасе. Уникальная площадка для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами и обмена передовыми технологиями организована при поддержке государственной корпорации "Ростех", Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня и российско-венесуэльского банка "Еврофинанс Моснарбанк".