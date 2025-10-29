Британский журналист назвал безумием попытки Европы разжечь конфликт с Россией

Фрэнк Райт также заявил, что нынешнее состояние европейской и британской дипломатии является позором

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Действия властей Великобритании и стран ЕС, направленные на разжигание конфликта с Россией, безумны. Такое мнение выразил в интервью ТАСС британский журналист-международник Фрэнк Райт.

"Одна из трагедий нашего времени заключается в том, что если вы начинаете говорить о реальной ситуации [в отношениях] между Россией и Западом, вас тут же называют предателем. Если вы выступаете за возобновление торговли вместо ведения войны, признаете огромный ущерб, нанесенный экономикам Европы из-за прекращения поставок 6 млн баррелей малосернистой нефти из России, или из-за разрыва долгосрочных контрактов на поставки газа, которые стабилизировали европейскую энергосистему через "Северный поток", и отказ от которых в большей степени способствовал деиндустриализации и разрушению когда-то могущественной европейской экономики, люди просто говорят, что вы предатель", - рассказал он.

По словам британского журналиста, на Западе не могут "признать суровую реальность". "Дело не в том, чтобы выступать в поддержку России, Украины или войны, а в том, чтобы поддерживать здравомыслие, потому что при отсутствии этих торговых соглашений, при отсутствии какого-либо дипломатического решения или политической воли к его поиску будет лишь больше смертей и разрушений. Это неизбежно", - пояснил он.

"Безумно с упорством разжигать перманентную войну, [провоцировать] эскалацию до уровня, при котором нам всем грозит уничтожение, или стремиться просто заморозить конфликт, который продолжит поглощать человеческие жизни и былые богатства Европы в непрерывном противостоянии. Если это можно остановить, так и следует поступить. Это моральный императив. Это дипломатический долг", - отметил собеседник агентства.

Райт назвал позором нынешнее состояние европейской и британской дипломатии, которая, по его словам, сильно деградировала. По его мнению, западные политики не понимают, что стремиться к миру - "долг не только перед самими собой, но и перед своими странами, перед будущим своих государств, перед своими детьми, перед миром, который будет формироваться в результате их решений".

По словам журналиста, Западу необходимо "признать, что другие страны отличаются, имеют национальные интересы и национальную сферу влияния, стратегические ресурсы, что означает, что они должны защищать свои сферы интересов точно так же, как это делают Соединенные Штаты в рамках доктрины Монро". Попрание национальных интересов других стран он назвал причиной "огромного числа человеческих жертв, экономической дестабилизации и того хаоса, который мы имеем сегодня".

Либеральная система

"Необходима реалистичная переоценка происходящего, чтобы вывести нас из этого перманентного кризиса, - полагает Райт. - Я считаю, что либеральная система - это система [поддержки] войны. Создание, разжигание и затягивание перманентного кризиса на самом деле является частью ее бизнес-модели. <...> Речь идет о том, может ли западная либеральная глобальная модель выжить экономически. Думаю, что нет".

По словам британского журналиста, либеральная система "самоубийственна для нации, самоубийственна в моральном и экономическом плане". "Если дипломатия не победит, она будет самоубийственной и в военном отношении. Но я верю, что здравомыслие восторжествует, и эта система умрет первой, прежде чем утащит нас за собой".