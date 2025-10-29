Трамп заявил, что огорчен отсутствием возможности баллотироваться на третий срок

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ранее заявил, что не усматривает возможности третьего срока пребывания республиканца на посту американского президента

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его огорчает отсутствие возможности баллотироваться на третий срок.

Трампа во время общения с журналистами на борту президентского самолета по пути из Японии в Республику Корея попросили прокомментировать слова спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который ранее заявил, что не усматривает возможности третьего срока пребывания республиканца на посту американского президента. "Исходя из того, что я читаю, мне не разрешается выдвигаться [на пост президента] в третий раз. Посмотрим, что произойдет", - отметил Трамп.

"Если вы почитаете, то вам будет вполне ясно, что мне нельзя баллотироваться. Очень жаль", - подчеркнул американский лидер.

Ранее спикер нижней палаты Конгресса США, комментируя высказывания Трампа, который фактически в очередной раз допустил возможность добиваться избрания главой государства на третий срок, отметил, что существует 22-я поправка к Конституции США, ограничивающая пребывание президента в должности двумя сроками.

22-я поправка к Конституции США была принята в 1951 году. Трамп одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от правящей Демократической партии Камале Харрис. В первый раз Трамп занимал пост главы американской администрации в 2017-2021 годах. Выборы 2016 года ему проиграла кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.