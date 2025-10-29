Япония и США намерены активизировать совместные учения

Новый японский министр обороны Синдзиро Коидзуми отметил, что Токио и Вашингтон также договорились об активизации оборонного сотрудничества

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Япония и США в рамках оборонного альянса намерены последовательно усиливать свое присутствие в регионе и активизировать проведение совместных учений. Об этом заявил новый министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми по итогам прошедших в Токио переговоров с американским коллегой Питом Хегсетом.

"Для того, чтобы укрепить самый великий альянс в мире - японско-американский альянс - в первую очередь необходимо улучшить структуру совместного командования, усилить наше совместное присутствие [в Индо-Тихоокеанском регионе] и активизировать проведения учений", - отметил он. Коидзуми подчеркнул, что все это - приоритетные задачи японско-американского альянса, которые Силы самообороны Японии и ВС США будут выполнять вместе.

Новый глава японского оборонного ведомства отметил, что они с Хегсетом также условились активизировать оборонное сотрудничество, включая обмен данными с такими союзными странами, как Южная Корея, Австралия и Филиппины.