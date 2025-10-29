В Китае заявили, что не откажутся от воссоединения с Тайванем силой

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь в тоже время добавил, что Пекин при взаимодействии с Тайбэем продолжит следовать принципу "одна страна - две системы"

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китайские власти ни в коем случае не откажутся от воссоединения материковой части страны с островом Тайвань силовыми методами. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь.

"Мы готовы создать широкие возможности для мирного объединения, будем с максимальной искренностью и усилиями стремиться к этой перспективе. Однако мы ни в коем случае не обещаем, что откажемся от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры", - сообщил он на пресс-конференции, комментируя формулировку, касающуюся Тайваня, в заявлении, которое было опубликовано по итогам недавно состоявшегося 4-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. В нем говорится, что Пекин намерен содействовать воссоединению материковой части страны с островом, однако не уточняется, что это будет мирный процесс.

Официальный представитель добавил, что Пекин при взаимодействии с Тайбэем продолжит следовать принципу "одна страна - две системы". Как он отметил, мирный процесс воссоединения требует совместных усилий по обе стороны Тайваньского пролива.

"Мы надеемся, что наши соотечественники на Тайване будут вместе с нами решительно противодействовать сепаратизму сторонников так называемой независимости, а также внешнему вмешательству, неуклонно осуществлять великое дело национального воссоединения, сообща содействовать долгосрочному процветанию китайской нации, славе ее великого возрождения", - подытожил Пэн Цинъэнь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.