Трамп рассчитывает на сделку с КНР по итогам встречи с Си Цзиньпином

Наличие соглашения станет "отличным результатом", отметил президент США

Редакция сайта ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Китаем по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Завтра здесь будет председатель КНР Си [Цзиньпин], и надеюсь, мы заключим сделку. Полагаю, это будет хорошая сделка для обеих [сторон]", - сказал он во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.

"Завтра я встречусь с ним", - уточнил Трамп, добавив, что наличие сделки станет "отличным результатом".