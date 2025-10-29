Китай выразил США протест за законопроекты о снабжении Тайваня оружием

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь отметил, что Пекин настаивает на том, чтобы Вашингтон соблюдал принцип "одного Китая" и китайско-американские договоренности

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китайские власти выражают Вашингтону решительный протест в связи с новыми законопроектами о военной поддержке Тайбэя. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь.

"Мы решительно против, чтобы Сенат Конгресса США продвигал негативные законопроекты, касающиеся Тайваня, категорически против официальных контактов и военных связей между Соединенными Штатами и китайским регионом Тайвань", - подчеркнул он на пресс-конференции.

Как уточнил Пэн Цинъэнь, Пекин настаивает на том, чтобы Вашингтон соблюдал принцип "одного Китая" и китайско-американские договоренности, прекратил вооружать Тайвань, приостановил обсуждение соответствующих законопроектов и прекратил вмешиваться во внутренние дела КНР. "Администрация [правящей на острове] Демократической прогрессивной партии безрассудно пытается добиться независимости силовыми методами и готовится к войне ради независимости, бесстыдно выпрашивает у внешних сил эфемерную защиту и тем самым лишь еще больше ввергает Тайвань в кризис вооруженного конфликта, ставит под угрозу безопасность и благополучие населения Тайваня", - подытожил он.

Ранее Комитет по международным отношениям Сената Конгресса США проголосовал за четыре законопроекта, касающиеся Тайваня. Они предусматривают упрощение процедур продажи острову вооружений и взаимодействие с ним по аналогии с сотрудничеством союзников по НАТО. Администрация в Тайбэе в ответ выразила заинтересованность в ускоренных военных поставках.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.