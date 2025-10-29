Трамп: США на 25 лет опережают мир в сфере атомных подлодок

По мнению американского президента, США также принадлежит первое место в мире "по качеству вооружений"

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что США принадлежит преимущество в 25 лет в области атомных подводных лодок.

"У нас значительное преимущество в области атомных подводных лодок. Мы настолько ушли вперед, что <...> опережаем всех конкурентов на 25 лет", - заявил он во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.

По мнению Трампа, США также принадлежит первое место в мире "по качеству вооружений".