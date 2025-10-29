Бывший посол Южной Кореи в России снова возглавит дипмиссию в Москве

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Бывший посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ снова назначен на пост главы дипломатической миссии своей страны в Москве. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

Ли Сок Пэ занимал пост посла Республики Корея в период с мая 2019 по август 2022 года при президенте Мун Чжэ Ине, который, как и нынешний глава государства Ли Чжэ Мён, относится к либеральному лагерю.

Ли Сок Пэ работал вместе с директором управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ви Сон Лаком, когда тот занимал пост главы южнокорейского посольства в Москве.

Южнокорейские издания ранее отмечали, что возвращение Ли Сок Пэ в Москву говорит о том, что в Сеуле видят в нем человека, способного разрешить "сложную ситуацию, сложившуюся после ухудшения отношений Москвы и Сеула из-за ситуации на Украине и параллельного сближения" России и КНДР, включая отправку бойцов Корейской народной армии в Курскую область. Он считается признанным экспертом по России и "большую часть своей почти 30-летней дипломатической карьеры" Ли Сок Пэ провел в РФ и странах СНГ.

Газета "Чосон ильбо" указывала на его высокий уровень владения русским языком, добавляя, что Ли Сок Пэ в прошлом переводил на саммитах Республики Корея и России. Дипломат учился на отделении русского языка Университета иностранных языков Хангук.