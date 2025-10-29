Лукашенко поздравил Эрдогана и турецкий народ с Днем республики

Белоруссия рассчитывает на углубление отношений с Турцией, отметил белорусский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Минск и Анкара имеют плодотворные связи в различных сферах, Белоруссия рассчитывает на углубление отношений. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Он поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции с Днем республики. "Минск и Анкара - надежные партнеры, которые имеют многогранные и плодотворные связи в различных сферах - от торговли и инвестиций до культурного и гуманитарного обменов, - подчеркнул белорусский лидер. - Уверен, что дальнейшая позитивная динамика двусторонних контактов будет способствовать углублению и интенсификации отношений на пользу народов наших стран".

По словам Лукашенко, Турция имеет успехи во всех отраслях экономики и государственном развитии, под руководством Эрдогана страна уверенно идет по пути инноваций и реформ, играет все более важную роль в поддержании мира и стабильности как в регионе, так и на мировой арене. Президент Белоруссии пожелал турецкому лидеру доброго здоровья и успешной реализации всех планов, а гражданам этой дружественной для Белоруссии страны - мира и согласия.