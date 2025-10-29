Лукашенко одобрил поправки в соглашение с РФ о свободе передвижения граждан

Президент Белоруссии уполномочил Министерство внутренних дел на проведение переговоров по проекту протокола

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории Союзного государства. Соответствующий указ размещен на национальном правовом интернет-портале.

В документе сообщается, что предлагается одобрить проект протокола о корректировке соглашения между республикой и РФ. Это соглашение гарантирует равные права граждан обеих стран на свободу передвижения, а также на выбор места пребывания и проживания на территориях государств - участников Союзного государства от 24 января 2006 года. Утвержденный проект должен стать базой для предстоящих переговоров.

Глава государства поручил МВД провести переговоры по указанному проекту протокола. При этом ведомству разрешено, в случае необходимости, вносить в документ правки, не меняющие его принципиальных положений, а также подписать итоговый протокол в случае достижения договорённости в рамках утверждённого проекта.